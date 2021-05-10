زعيم المعارضة اليابانية: لا يمكن إقامة أولمبياد طوكيو بشكل آمن

حذر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان يوكيو إيدانو، اليوم الاثنين، من أنه لا توجد وسيلة لإقامة أولمبياد طوكيو على نحو آمن هذا الصيف، مشككا في تأكيدات رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات كافية ضد كوفيد-19.

وأضاف إيدانو رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، في جلسة برلمانية نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية: "للأسف، علينا أن نقول إنه من المستحيل حماية أرواح وصحة وسبل معيشة الشعب الياباني أثناء إقامة الأولمبياد وأولمبياد الخاص".

وارتفعت الإصابات في اليابان بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة؛ ما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو وغيرها من المحافظات حتى نهاية مايو.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 23 يوليو، وستضم عشرات الآلاف من الرياضيين والفرق التدريبية، لكنها ستقام بدون مشجعين من الخارج.

وقال إيدانو: "سيكون من غير المقبول أن يؤدي المضي قدما في إقامة الألعاب إلى إجراءات غير كافية؛ ما يسمح بجلب سلالات جديدة من فيروس كورونا من الخارج".