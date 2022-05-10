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يقيم بيت ثقافة فيصل، عرض مسرحي بعنوان: "المقبرة" على مسرح مركز شباب فيصل في السويس، ولمدة خمسة ليالي عرض.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس قليم القناة وسيناء الثقافي، إن العرض الذي يقيمه فرع ثقافة السويس يأتي في إطار اهتمام وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون بالأقاليم الثقافية، وذلك عبر العروض التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

ومسرحية "المقبرة" من تأليف أحمد حسن البنا، ومخرج منفذ عبد الرحمن أبو كارما، وإخراج محمود عثمان، ويشارك في بطولته مجموعة من شباب فرقة بيت ثقافة فيصل بالسويس.