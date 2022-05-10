جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتقدم في تصنيف سيماجو وتعتلي قارة إفريقيا

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركزا متقدما وسط الجامعات المصرية والإفريقية والعربية في تصنيف سيماجو الإسباني Scimago Institutional Rank لعام 2022.

وحصدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا _فيما يخص التصنيف على مستوي الابتكار_ المركز الأول وسط جميع الجامعات الافريقية المدرجة بالتصنيف وعددهم 244 جامعة، وجاء ترتيب الجامعة في اجمالي التصنيف عالميا بالمركز 680 من اجمالي 4364 جامعة عالمية مصنفة، وفى افريقيا احتلت الجامعة المركز 41 من 244 جامعة، أما وسط الجامعات العربية فقد حصدت الجامعة المركز 38 من 276 جامعة عربية مدرجة بالتصنيف، ومن ناحية الترتيب على مستوي جامعات الشرق الاوسط وعددهم 494 جامعة فجاء ترتيبها 80 كما جاء ترتيب الجامعة فى المركز الثاني عشر وسط 42 جامعة مصرية، ويقوم المصنف بترتيب الجامعات العالمية والمراكز البحثية وفقا لمعايير الاداء البحثي 50% ( Research performance)، ومخرجات الابتكار 30% (Innovation outputs)، والتأثير المجتمعي 20% ( Societal Impact)

كما حققت جامعة مصر ترتيبا متميزا فى تصنيف تايمز البريطاني للتنمية المُستدامة لعام 2022، ولأول مرة يتم ادراج الجامعة بهذا التصنيف، حيث جاءت فى المستوى (601-800) على مستوى العالم فى إجمالى التصنيف، حيث أدرج التصنيف هذا العام عدد 1406 جامعة من 106 دولة، كما احتلت الجامعة الترتيب رقم 17 من إجمالي 36 جامعة مصرية شاركت في تصنيف 2022.



ويقوم المصنف بترتيب الجامعات العالمية وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2022 والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا، طبقا لاجمالي الاداء العام للجامعة، كما يقوم المصنف بترتيب الجامعات طبقا لادائها بكل هدف منفرد من اهداف الاستدامة السبعة عشر.

وفى هذا الإطار يقول الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة حققت تطورا ملحوظا، وذلك عند مقارنة ترتيب الجامعة هذا العام مقارنة بعام 2021 وهو اول عام تدرج به الجامعة بتصنيف "سيماجو الإسبانى" حيث ارتفع ترتيب الجامعة في العام الحالي عدد 52 مركزا في اجمالي ترتيب الجامعة على مستوي العالم لتحتل الجامعة في عام 2022 المركز 680 4364/مقارنة بالمركز 732/4126 في عام 2021 على مستوي العالم، موضحا أنه ارتفع أيضا ترتيب الجامعة في معيار مخرجات الابتكار عدد 90 مركزا مقارنه بعام 2021، اما في معيار الاثر المجتمعي فقد ارتفع ترتيب الجامعة مركزين فقط، لافتا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كان قد أعلن في شهر مارس الماضى عقد شراكة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر مع هذا المصنف العالمي ( Scimago) والسيفير Elsevier في إطلاق منصة تصنيف للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الانجاز العالمى يتوافق مع منهجية تطوير الجامعة التي توليها إدارة الجامعة الاهمية القصوي، في ضوء تنفيذ استراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأشار د. حيدر إلى أن ذلك يتحقق فى إطار رؤية الجامعة نحو السعى الدائم للارتقاء بمنتج التعليم الذكى، وبتطبيقها استراتيجيات شاملة وفريدة وضعتها بمصاف الجامعات العالمية، وذلك بتوجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووفق رؤية على درجة فائقة من الوعى بأساليب التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.