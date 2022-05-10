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وصول وزير الخارجية الهولندي لكييف في زيارة غير معلنة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 3:01 م

وصل وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.

وتوجه هويكسترا، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الوزارة في تغريدة.

ومن المقرر أن يلتقى هويكسترا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء من البرلمان.

وزار هويكسترا أولا ضاحية كييف وأعرب عن حزنه لحجم الدمار، قائلا: "لا يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب".

وأكد الوزير لأوكرانيا دعم بلاده في التحقيق ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير هولندي لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

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