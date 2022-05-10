 وزيرة خارجية ألمانيا تدعو نظيرها الأوكراني لحضور اجتماع مجموعة السبع - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مايو 2022 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو نظيرها الأوكراني لحضور اجتماع مجموعة السبع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:53 م

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية.

ونقل المتحدث باسم بيربوك عنها قولها إنها سعدت بقبول كوليبا الدعوة، التي وجهتها له خلال زيارتها لكييف اليوم الثلاثاء، في أول زيارة لعضو في الحكومة الألمانية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي أواخر فبراير الماضي.

ويعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعهم في منطقة فايسنهويزر شتراند على بحر البلطيق في الفترة بين 12 و14 مايو الجاري، وستتركز مشاورات الوزراء على الوضع في أوكرانيا والتحرك اللاحق في مواجهة روسيا.

وتترأس ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك