تحرير 5 محاضر للمحلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق بالجيزة

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أعلنت محافظة الجيزة، تحرير 5 محاضر للمحلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق پأوسيم وشوارع خاتم المرسلين وشكري والزاكي وفاطمة رشدي بالعمرانية، جاء ذلك بناء على توجيهات للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق.

وقامت المحافظة، من خلال مركز أوسيم بشن حمله إشغالات مسائية مكبرة على المحلات التجارية والحرفية والورش والمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين وضبط المخالفين والتأكد من تنفيذ المواعيد الصيفية الجديدة للغلق.

وأوضحت المحافظة، أنه تم تنفيذ حمله إشغالات مكبرة على شوارع خاتم المرسلين وشكري ومحمود الزاكي وفاطمة رشدي والهرم وجمال الدين الأفغاني، حيث تم رفع كافه الإشغالات من المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفين وتم إيداع المضبوطات بمخازن حي العمرانية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.