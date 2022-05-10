المجر: الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع ضغوط زمنية مصطنعة لحظر النفط الروسي

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، في مؤتمر صحفي عبر موقع فيسبوك، إن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع ضغوط زمنية "مصطنعة" بشأن الحظر الذي يعتزم فرضه على النفط الخام الروسي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن زيجارتو القول، إن هناك فترة تتراوح ما بين 6 و8 أشهر من أجل الوصول إلى أقرب موعد نهائي للحظر.



وتنتظر المجر حاليا لكي تقدم المفوضية الأوروبية "حلا لمشكلة خلقوها بأنفسهم".



وكان زيجارتو قال مؤخرا إن بلاده تعد حاليا "التفاصيل الفنية" لسداد مدفوعات الغاز الروسي المقررة في نهاية مايو، بحسب بلومبرج للأنباء.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الشهر الماضي إن الدول "غير الصديقة" سوف تحتاج لتسوية مدفوعات الغاز بالعملة الروسية، وهو مطلب رفضته دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.