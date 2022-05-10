حازم إمام عن واقعة «الكاجوال»: ناس طيبين

كذب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رواية جمال علام، رئيس الاتحاد، حول أسباب غياب الأول عن المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب.

وكان جمال علام، قال إن حازم إمام لم يحضر بسبب عد ارتداءه «زي فورمال» على حد قوله وهو ما نفاه حازم إمام.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «أقدر موقف رئيس الجبلاية، لكني اعتذرت عن التواجد لارتباطي بموعد خلال تلك الفترة».

وأوضح: «بعد حضور توقيع إيهاب جلال عقده مع المجلس، عقدنا جلسة معه، قبل أن أعتذر وأنصرف لارتباطي بموعد».

وأكد: «لا توجد أي مشاكل أو خلافات حول تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر، المشكلة كانت في طريقة طرح الأمر، وهو ما حاول الاتحاد تداركه من خلال عمل لجنة فنية لدراسة مدربي جميع المنتخبات».

وزاد: «هذا ما يحدث حاليا في ملف المدير الفني لاتحاد الكرة، من خلال دراسة عدد من الأسماء وعرضها على الاتحاد لاتخاذ القرار».

وأتم: «ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي سيتم حسمه مع اتحاد الكرة بناء على المقابل المالي الذي حدده الاتحاد، وهل سيكون أجنبيا أم مصريا، وهناك قائمة ترشيحات كبيرة».