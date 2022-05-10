وزير الدفاع الياباني يعرب عن قلقه بشأن نشاط حاملة طائرات صينية قرب جزر بلاده النائية وتايوان

عبر وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن نشاط حاملة طائرات صينية في المياه بالقرب من جزر اليابان النائية وتايوان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، عن كيشي قوله إن الطائرات المقاتلة والمروحيات الصينية شوهدت وهي تقلع وتهبط على حاملة الطائرات "لياونينج" أكثر من 100 مرة في الفترة من 3 مايو حتى يوم أمس الأول الأحد.

وأضاف كيشي، أن النشاط البحري يمكن أن يكون جزءا من جهود الصين لتحسين القدرة التشغيلية للناقلة وتعزيز القدرة على تنفيذ عمليات في مواقع أبعد، مشيرا إلى أنه نظرا لحقيقة أن النشاط البحري يحدث بالقرب من جزر جنوب غرب اليابان وتايوان، فلا خيار أمام الحكومة سوى مراقبة الوضع عن كثب.

وتراقب وزارة الدفاع السفينة منذ أن توجهت جنوبا عبر المياه بين جزيرة "أوكيناوا" الرئيسية وجزيرة "مياكوجيما" وفي المحيط الهادئ في 2 مايو الجاري.