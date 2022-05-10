أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إحباط محاولة تهريب 25 طن سكر تمويني مدعم بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، حيث داهم مقر المخزن غير المرخص ليلا، فور تلقى إخطار بمحاولة تهريب كمية كبيرة من السكر؛ تمهيدا لتفريغها وبيعها في السوق السوداء، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين، وعدد من مفتشي التموين.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة الرقابية بالمحافظة، تمكنت من إحباط تهريب 25 طن سكر غير معبأ بدون مستندات وذلك قبل بيعها في السوق السوداء، عقب تلقيها بلاغا بذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومصادرة الكمية بالكامل، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومراقبة أسواق المواد الغذائية والتأكد من مصادر تلك المواد والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

وأضاف أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق سبل الارضاء للمواطنين من خلال رصد المخالفات والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن المديرية مستمرة في حملاتها لمحاربة مافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.