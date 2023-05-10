ميدو: الزمالك لم يحترم بروكسي في مباراة الكأس

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علق أحمد حسام «ميدو» عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، على فوز الفريق الأبيض الصعب أمام بروكسي مساء الثلاثاء، في بطولة كأس مصر.

وكان فريق الزمالك قد فاز بثلاثة أهداف لهدفين أمام بروكسي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «مباريات الكأس دائما تكون حافلة بالمفآجات ولابد من احترام المنافس، ولكن الزمالك لم يحترم بروكسي في مباراة اليوم».

وأضاف: «بروكسي كانت لديه الفرصة لتحقيق نتيجة تاريخية وإقصاء الزمالك، ولابد أن يتعلم أوسوريو من درس مباراة الكأس».

وأوضح ميدو: «يجب أن يعرف أوسوريو أن لاعبو الزمالك لا يستطيعون أداء أدوار مركبة، وهو قام بتطبيق طريقة لعب بيليسا في مباراة بروكسي».

وأتم: «النتيجة أمام بروكسي كانت ستكون فضيحة بكل المقاييس، ولكن هذا بسبب عدم احترام الزمالك لمنافسه».