سقوط 4 تجار مخدرات خلال حملة استهدفت قرية الغوريري في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 تجار مخدرات خلال حملة استهدفت قرية الغوريري بشبين القناطر في القليوبية.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية إستهدفت عناصر إجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من (قرية الغوريرى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، أسفرت جهودها عن ضبط 4 عناصر إجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

حيث ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 3 ميزان حساس).

وضبط عنصر إجرامي حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، دبشك بندقية خرطوش، طلقات نارية).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ماجاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.