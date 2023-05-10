حزب الله اللبناني: فرصة انتخاب رئيس للجمهورية باتت أكثر وضوحا

رأى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن فرصة انتخاب رئيس للجمهورية هي اليوم أكثر وضوحاً لكنها غير ناجزة بعد ولكن هناك حاجة لبعض الوقت.

وقال الشيخ قاسم خلال حفل التكليف السنوي الذي نظمته ثانوية المصطفى في النبطية جنوب لبنان اليوم الثلاثاء" إن "فرصة انتخاب الرئيس هي اليوم أكثر وضوحاً لكنها غير ناجزة بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت وآمل أن لا يكون طويلا".

وأضاف "لقد زاد أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه، وهناك شبه انعدام لفرصة الفرقاء الآخرين بسبب تشتتهم وعدم قدرتهم على أن يقدموا مرشحاً وطنياً جامعاً".

ويدعم كلّ من "حزب الله" و"حركة أمل"، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، غير أن فرنجية لا يحظى بدعم الكتل النيابية المسيحية الأساسية في البرلمان.

وأضاف قاسم "الأصوات المؤيدة للوزير فرنجية وازنة وثابتة وقابلة للزيادة، بينما لا يوجد مرشح آخر حتى الآن والفارق بين الاسم المطروح من قبلنا والأسماء الموجودة في اللائحة التي تضم ستة عشر مرشحاً، لا تتيح على الإطلاق وجود أي منافسة وازنة بسبب الفارق الكبير بين عدد الأصوات المؤيدة لفرنجية وعدد الأصوات المؤيدة لكل واحد من المحتملين من هذه اللائحة، وهو فارق كبير جدا".

وأشار قاسم إلى "وجود فريق لبناني قرر ترشيح رئيس للجمهورية عن طريق المواجهة وعندما أصر على مرشح للتحدي وأعلن مراراً أنه يريد رئيسا للتحدي فشل من اللحظة الأولى، وأنا أقول لجماعة المواجهة ليس لديكم أي فرصة لفرض رئيس وأنتم تتدهورون تدريجيا".

وجدّد قاسم "الدعوة إلى الحوار وتقريب وجهات النظر لاختيار السبيل الأقصر والأسرع والممكن لاختيار الرئيس، فإنجازُ الاستحقاق ربحٌ للجميع وللوطن ومن يغير موقفه من مصلحة الاستحقاق هو مكرمة خاصة عندما يكون في إطار التفاهم والوفاق".

ومن جهة أخرى، قال قاسم "العدوان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من قبل الإجرام الصهيوني اللئيم الذي أدى إلى استشهاد عدد من قادة الجهاد الإسلامي وعدد من النساء والأطفال في داخل البيوت الآمنة وليس في المعسكرات ولا في حالة القتال، إنما يدل على جبن وحقد وإجرام لا بد أن يُواجه ولا بد أن يحصل الرد، وهذه خطوة قامت بها إسرائيل كدليل على ضعفها وعلى مقدمات زوالها إن شاء الله تعالى".

وأضاف "نحن نؤيد وندعم كل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية والجهاد الإسلامي ونحن إلى جانبهم من أجل الرد والمواجهة، وليسمع العالم أن هذا الإجرام الصهيوني هو مقدمة من مقدمات انهيار هذا الكيان إن شاء الله، هكذا نراه مع هذا التألق الذي يقوم به المقاومون في مواجهة الاحتلال".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.