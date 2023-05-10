بغداد وباريس توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الحضري والخدمي والبيئي

وقعت أمانة العاصمة العراقية بغداد، وبلدية العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في الجانب الخدمي والبرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري وإدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما.

ورعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي عمدة باريس السيدة آن هيدالجو، حسب بيان للحكومة العراقية.

وقال "السوداني"، في كلمة خلال المراسم إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث، مؤكدا عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق.

تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، والبرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، والتعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما.