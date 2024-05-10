القوات الروسية تشن هجوما واسعا على منطقة خاركيف في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على طول الجبهة بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن القوات البرية الروسية مدعومة بمدرعات بدأت في التقدم الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) في محاولة لاختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وذكرت تقارير أن هدف الهجوم كان مدينة فوفتشانسك الواقعة على الحدود الروسية على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق خاركيف.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه قد جرى صد الهجوم حتى الآن، لكن القتال مستمر.

وتدل حقيقة نشر الخبر من جانب وزارة الدفاع بدلا من هيئة الأركان العامة، كما جرت العادة، على خطورة الوضع.

وذكرت الوزارة أنه "تم الاستعانة بقوات احتياط لتعزيز الدفاعات على طول هذا القطاع من الجبهة".

وكانت الطائرات الروسية قد شنت، أمس الخميس، هجوما على الجبهة القريبة من فوفتشانسك بقنابل انزلاقية (يمكنها تدمير الأهداف رغم وجود رادارات)، وقصفت المدفعية الروسية خلال الليل مواقع أوكرانية.

وقال المدون العسكري الروسي ريبار إن الهدف الأولي للهجوم كان توسيع منطقة القتال وتحديد المواقع الدفاعية الأوكرانية.