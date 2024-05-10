سموحة يطالب باستبعاد ناجي والحنفي من إدارة مبارياته في الدوري

طالب نادي سموحة باستبعاد طاقم تحكيم مباراته مع زد من مواجهاته ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها بنتيجة 2-1.

وأرسل سموحة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد طاقم تحكيم المباراة، وأكد خلاله على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق أمام الزمالك وزد.

وطلب سموحة عدم إسناد أي مباراة قادمة لسموحة تحت قيادة محمود ناجي ومحمد الحنفي، سواء حكم ساحة أو رابع أو تقنية فيديو من أجل تحقيق العدالة مع التحقيق مع الحكمان فى الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها فى مباراة الفريق السكندري أمام زد في الدوري.