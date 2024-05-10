مراسل القاهرة الإخبارية: قصف جوي وبحري ومدفعي عنيف على رفح لا يتوقف

أفاد أحمد أبو زيد، مراسل القاهرة الإخبارية بمعبر رفح البري، أنه لا يمكن تأكيد شروع إسرائيل في تنفيذ الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن مدينة رفح تشهد قصفا عنيفا ومتواصلا منذ الساعة 11.22 من مساء الخميس، واصفا إياه بأنه «وتيرة القصف الأعنف» التي تشهدها المدينة باستخدام القذف المدفعي المستمر والطائرات والزوارق الحربية.

وأكد أن القصف لم ينقطع خلال الدقائق الماضية، مضيفا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تباشر قصفا عنيفا على المناطق الغربية من مدينة رفح.

وأضاف أن مدينة رفح تعيش اللحظات الأصعب والأدق في التوقيت الحالي، مشيرا إلى استهداف جيش الاحتلال المناطق الغربية والوسط والشرق.