محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية اليومية في جميع القطاعات، لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية للاستهلاك البشري، بهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين. وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجاءت هذه التصريحات خلال متابعته نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ونقاط البيع المختلفة في المحافظة، وذلك استجابةً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المتوفرة للمواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري، بما في ذلك 2 طن و200 كيلو جرام من الأسماك المدخنة، و100 ألف قطعة من الحلويات منتهية الصلاحية، و205 عبوات من غزل البنات، ومخللات ومقرمشات وحلويات أطفال أخرى. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.