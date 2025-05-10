كوريا الشمالية تعلن أن نشر قواتها في روسيا له ما يبرره

صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأن نشر كوريا الشمالية قواتها في روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا "له ما يبرره"، واصفا ذلك بممارسة حقوقها السيادية بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع موسكو، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج اليوم السبت.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال زيارته للسفارة الروسية في بيونج يانج أمس الجمعة للمشاركة في إحياء الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم يوم النصر، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وفي أشارة إلى معاهدة الدفاع المشترك الموقعة العام الماضي مع روسيا، قال إنه أصدر الأمر بإرسال قوات كوريا الشمالية إلى روسيا "لتحرير" منطقة كورسك على خط المواجهة، معربا عن عزمه لتنفيذ المعاهدة بحذافيرها، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي الشهر الماضي، أقرت كوريا الشمالية لأول مرة بإرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وأفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 15 ألف جندي إلى روسيا حتى الآن، ويُعتقد أن عدد الضحايا بين جنودها بلغ أكثر من 4700، من بينهم حوالي 600 قتيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه في الشهر الماضي الشكر للجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

وأعلنت روسيا عن إرغام جميع القوات الأوكرانية على الانسحاب من أجزاء من كورسك الروسية، التي فقدت موسكو السيطرة عليها العام الماضي بسبب توغل أوكراني مفاجئ، غير أن المسئولين الأوكرانيين نفوا ذلك.