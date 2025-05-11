وفد برئاسة نقيب الكتاب يزور الروائى الكبير صنع الله إبراهيم في معهد ناصر

توجه اليوم الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ووفد هيئة مكتب النقابة العامة لاتحاد الكتاب إلى معهد ناصر لزيارة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم الرئيس الشرفي السابق للنقابة، وذلك للاطمئنان على صحته وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهذا العلم الروائي البارز.

ضم الوفد الشاعر السيد حسن نائب رئيس النقابة والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والشاعر جابر بسيوني أمين الصندوق، والشاعرة نجوى عبد العال رئيس اللجنة الصحية، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي للنقابة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، حيث اطلع منه الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب على شرح تفصيلي لحالة الأديب الكبير، مؤكدا تقديم أعلى مستوى من الرعاية والاهتمام، واتفقا الدكتور علاء عبد الهادي والدكتور محمود سعيد البقاء على التواصل الدائم لتذليل أية مشكلات يحتاج اليها الروائي الكبير صنع الله ابراهيم لحين خروجه من المعهد بعد تمام الشفاء.

وقد بدا الروائي الكبير في حالة معنوية وصحية طيبة، وتبادل الحوار مع أعضاء الوفد، حيث وجه الشكر إلى رئيس النقابة والوفد المرافق له، مؤكدا متابعته الشأن الثقافي والوطني العام، وتطلعه إلى خير الأمة وسلامها.



