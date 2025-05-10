السودان: مقتل 21 شخصا وإصابة 47 آخرين جراء استهداف الدعم السريع لسجن مدينة الأبيض

أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، بمقتل 21 شخصًا وإصابة 47 آخرين بمسيرات للدعم السريع؛ استهدفت سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في استهداف متعمد للمرافق المدنية بالولاية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر طبي قوله، إن 19 شخصًا على الأقل قتلوا جراء قصف بمُسيرة نفذته قوات الدعم السريع على سجن الأبيض.

وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف السجن بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وتدمير جزء من المنشأة، في حين لم تذكر التقارير الأولية ما إذا كانت هناك إصابات أخرى بين السجناء أو الطاقم العامل داخل السجن.

شبكة أطباء السودان: مقتل 21 شخص وإصابة 47 آخرين بمسيرات للدعم السريع استهدفت سجن مدينة الأبيض على شمال كردفان



قتل 21 شخص وأصيب 47 آخرين بمسيرات للدعم السريع استهدفت سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في استهداف متعمد للمرافق المدنية بشمال كردفان.https://t.co/4eZ7rKWT8w… pic.twitter.com/hi7UuhQNPN — Sudan Doctors Network - شبكة أطباء السودان (@SDN154) May 10, 2025

وأمس الجمعة، استهدف هجوم بطائرات مسيرة تجمع لقوات تابعة للجيش السوداني في مدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان بغرب البلاد، وسط تصاعد متزايد في وتيرة الهجمات التي استهدفت 5 مدن، منذ بدء انطلاقها السبت الماضي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بشرق البلاد.

وبلغ عدد الهجمات حتى الآن أكثر من 30 هجوما على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وقواعد جوية، في بورتسودان وكسلا بشرق البلاد وعطبرة بشمال البلاد وكوستي في جنوب غرب البلاد، إضافة إلى مدينة الأبيض، في تصعيد يعد الأكبر منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل تحو 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 15 مليونا حتى الآن.