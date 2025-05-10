الاحتلال ينسف منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل سكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل عليه منذ 91 يوما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نسفت ثلاثة منازل في حارة المنشية بالمخيم، مترافقا مع سماع دوي انفجارات ضخم في أرجاء المنطقة، مع تصاعد كثيف للدخان.

ويأتي هذا التصعيد استمرارا لعمليات هدم للمباني السكنية والمنازل في المخيم، وتحديدا في حارات المنشية والمسلخ والجامع والعيادة والشهداء، ضمن خطة الاحتلال التي أعلنها قبل 10 أيام، لهدم 106 منازل ومبان في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى في مخيم نور شمس.

وحسب التقديرات المحلية، فقد بلغ عدد المباني التي تم هدمها من قبل جرافات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى بما تضمه من شقق سكنية، تم إخلاؤها من قبل سكانها بعد حصولهم على تنسيق مسبق بذلك، وتهجيرهم قسرا منها خلال العدوان المتواصل.

وتسبب العدوان في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير فاق 400 منزل بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية، ما حولهما إلى مناطق معزولة خالية من مظاهر الحياة.



