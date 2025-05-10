 أمريكا.. زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة أتلانتا - بوابة الشروق
السبت 10 مايو 2025 5:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة أتلانتا

د ب أ
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 5:11 م | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 5:11 م

ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة أتلانتا الأمريكية وكان مركزه في ولاية تينيسي مما أدى إلى اهتزاز أجزاء من جنوب شرقى الولايات المتحدة.


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