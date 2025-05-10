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ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة أتلانتا الأمريكية وكان مركزه في ولاية تينيسي مما أدى إلى اهتزاز أجزاء من جنوب شرقى الولايات المتحدة.