جريح جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة جنوبي لبنان

أصيب الجمعة، مواطن لبناني جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة مجدل زون.

وفي وقت لاحق، قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، إنَّ إلقاء إسرائيل قنبلة من مسيرة على بلدة مجدل زون، أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

وفي السياق، ذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية ألقت، مساء السبت، قنبلة صوتية في بلدة يارون (جنوب) دون وقوع إصابات.

والخميس، قتل شخص وأصيب 8 آخرين في سلسلة غارات "عنيفة وواسعة" وغير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار شنتها طائرات حربية إسرائيلية على محافظة النبطية (جنوب)، وفق وكالة الأناضول.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدًا و491 جريحًا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنصلت من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.