وزير الصحة: التنمية والتطوير يشمل كل المجالات وليس فقط بالطرق والكباري

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه لا يوجد ملف في الدولة لم يتم اقتحامه بشكل كبير خلال آخر عشر سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: "يمكن اللي ظاهر (في التطوير) مدن جديدة وبعض الطرق والكباري وبعض المنشآت الصناعية والمنشآت الخاصة بالموانئ لكن هناك تطوير في كل شيء».

وأشار إلى التطوير الذي شمل قطاع التعليم (باعتباره شغل منصب من قِبل وزير التعليم العالي)، حيث أنشأت الدولة 115 جامعة بينها 60 جامعة خلال آخر ثماني سنوات.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالعنصر البشري، باعتباره من يقود العمل في القطاعات المختلفة بما في ذلك المستشفيات في القطاع الصحي.

ونوه بأن العنصر البشري بحاجة إلى دعم مادي، ويحتاج أيضًا إلى تدريب وتأهيل بجانب توفير بيئة عمل صحية تمكنه من العمل والتدريب بأرقى الأجهزة ليكون قادرًا على منح المواطن حقه في الرعاية الطبية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من تحسين الأداء، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.