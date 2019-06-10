المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: محاسبة عاجلة للمسؤولين عن أحداث فض الاعتصام

أصدر المجلس العسكري السوداني، بيانًا عاجلًا عن تطور الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وإلى نص البيان..

في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة والتي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها.

وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حيث باشرت مهامها فور تشكيلها وتوصلت إلى وجود بينات مبدئية فى مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري؛ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة.

وستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة.

كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين.