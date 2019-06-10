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دينا الشربيني: نهاية زي الشمس مفتوحة بسبب احتمالية تصوير جزء ثان

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 1:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 1:14 ص

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن القائمين على مسلسل «زي الشمس»، فضلوا ترك النهاية مفتوحة؛ بسبب رغبتهم في تصوير جزء ثاني للمسلسل.
وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «الجزء الثاني من المسلسل سيكشف عن سبب موت شخصية عمر، كما سيكشف عن طبيعة علاقة مصطفى بفريدة».
ونفت ما تردد حول حذف مشاهد من الحلقة الأخيرة من المسلسل، مشيرة إلى وجود تعمد لترك النهاية مفتوحة.
يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.


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