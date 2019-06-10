المنتخب الإسباني يهزم نظيره السويدي بثلاثية في تصفيات يورو 2020

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عزز المنتخب الإسباني لكرة القدم صدارته للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوزه على المنتخب السويدي 3 - صفر اليوم الاثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة والتي شهدت أيضا فوز منتخب رومانيا على مالطا 4 - صفر والنرويج على جزر فارو 2 - صفر.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء قبل أن يختتم ميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب السويد عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الروماني على مضيفه منتخب مالطا 4 / صفر.

وسجل أهداف منتخب رومانيا جورجي بوسكاس (هدفين) في الدقيقتين السابعة و29 وألكساندرو شيبسيو في الدقيقة 34 ودينيس مان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة طرد ألكساندرو شيبسيو، لاعب المنتخب الروماني في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب مالطا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب النرويجي على مضيفه جزر فارو 2 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب النرويجي بيورن جونسون في الدقيقتين 49 و83.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع وتوقف وظل منتخب جزر فارو بلا نقاط في قاع الترتيب.