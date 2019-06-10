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مدير الصحة بشمال سيناء يتفقد امتحانات معاهد التمريض بالعريش

مصطفى سنجر
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 6:30 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 6:30 م

تفقد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، لجان امتحانات آخر العام الدراسي لمعاهد التمريض بالعريش، واطمئن على انتظام سير العملية الامتحانية ومستوى ورقة الامتحان.

وشدد شوكة، أثناء تفقده الامتحانات بجميع اللجان على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أية عقبات للطلبة، مطالبًا المراقبين والملاحظات تطبيق قواعد الانضباط بكل حزم مع كل مايخالف ذلك داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن دكتور شوكة، قام بمتابعة سير الامتحانات خلال الأسبوع الأول لها، وتقديم كل الدعم من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات.


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