وزير الرياضة: عودة النشاط 15 يونيو

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى الاتفاق اليوم الاربعاء، على بدء فتح الأندية ومراكز الشباب، بداية من يوم 15 يونيو الجاري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"أون تايم سبورت": "سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري وتحدثت مع عمرو الجنايني من أجل تجهيز السيناريوهات، وسنصدر التفاصيل الكاملة أحد يومي السبت او الاحد القادمين".

وأضاف: "لابد من تواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية وستعود الأمور لطبيعتها بشكل تدريجي من منتصف شهر يونيو فتح الأندية ومراكز الشباب وسيكون الأمر تجهيزي فقط من 15حتى يوم 30 وليس تدريبات، سيتم تعقيم الصالات المغلقة ويتم التجهيز للعودة بشكل رسمي".

وأكمل: "هذه الفترة هي فترة تجهيز ليس أكثر بمعنى هو دخول الموظفين وعودة مجالس الإدارات وتعقيم كل المنشئات وبعدها سيتم البت في أمر المسابقات".

وأتم وزير الشباب والرياضة: "التكليفات المالية الباهظة التي سمعنا عنها يوم ن ابسط من ذلك بكثير وتحدثت في هذه النقطة مع عمرو الجنايني اليوم ومع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية".