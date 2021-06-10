المنيا: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد نموذجي لخدمة أهالي صفط الخمار

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، رفع المقاسات لقطعة أرض بمساحة ٢٠٠ متر لبناء مكتب بريد نموذجي بقرية صفط الخمار الواقعة بغرب مركز المنيا ذات المساحة والكثافة السكانية المرتفعة، وتخفيفا من مأساة عدم وجود مكتب بريد نموذجي بالقرية، ليلبي احتياجات هذا العدد من كبار السن.

وبدوره، قال علي ظريف، رئيس الوحدة المحلية بصفط الخمار، إنه تم البدء في إنهاء الإجراءات والمكاتبات من خلال اللجنة المشكلة، وذلك للتواصل مع الجهات المعنية والتنسيق المستمر والترتيب لسرعة إنجاز المشروع في أقرب وقت لخدمة الأهالي.

ومن جهة أخرى، تابع علي ظريف أعمال رفع التجمعات ومخلفات القمامة من طرق دمشاو هاشم، حيث تم التمكن من رفع ٢٠ طن مخلفات.