وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تصنيع أول 100 سيارة كهربائية في أغسطس 2022

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الانتهاء من تصنيع أول 100 سيارة كهربائية من سيارة نصر بحلول أغسطس عام 2022، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية ستصل لـ 25 ألف سيارة كهربائية في "الوردية الواحدة" داخل المصانع.

وأوضح توفيق، خلال اتصال هاتفي مع القناة الأولي، أن العمل جاري على قدم وساق فيما يخص بالتمويل وتجهيز وتوفير محطات الشحن الكهربائي لهذه السيارات، مشيرًا إلى وصول أول 13 سيارة مصنوعة في الصين، حيث سيتم فك سيارة منها للمهندسين للتعلم عليها، والسيارات الـ12 الأخرى سيتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلو متر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل بدء عملية التصنيع وذلك لتحديد كافة الأمور المطلوبة لمناخ العمل في السوق المصرية، مضيفا أن هذا الاختبار يستغرق ثلاثة أشهر، بعدها يتم بناء المصنع ومن ثم تحديد الشكل النهائي للسيارة ومحتوياتها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن طاقة الإنتاج المحددة تشمل السوق المحلية فقط وليس التصدير الذي يمكن البدء فيه مع زيادة المكون المحلي، لافتا إلى أنه جاري العمل على هذا الملف بالتنسيق مع أحد المراكز البحثية المصرية من أجل الوصول إلى تصنيع البطارية باعتبارها تمثل ثلث تكلفة السيارة الكهربائية.

وحول صناعة الغزل والنسيج، أكد الوزير أن الدولة قررت بذل كل الجهود الممكنة من أجل أحياء صناعة الغزل والنسيج مجددا، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات ضخمة تضخ في قطاع الغزل والنسيج تصل إلى 21 مليار جنيه لإعادة تطوير هذه الصناعة بشكل كامل من الحليج إلى الملابس الجاهزة.