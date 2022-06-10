شولتز: التوصل إلى اتفاق بين صربيا وكوسوفو سيحل مسألة الاعتراف بالأخيرة

حث المستشار الألماني أولاف شولتز، صربيا على أن تكون "براجماتية في عملية الاعتراف بكوسوفو"، لأنه بدون ذلك لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز، في مؤتمر صحفي مشترك في كوسوفا مع رئيس وزراء الكوسوفي، ألبين كورتي، إنه "يجب أن تتوصل كوسوفو وصربيا إلى اتفاق شامل من شأنه أن يحل أخيرا مسألة الاعتراف بكوسوفو، ومن المستحيل أن تصبح دولتان لا تعترفان ببعضهما البعض جزءًا من الاتحاد الأوروبي ويجب أن تكون هذه العملية براجماتية"، حسبما ذكرت وكالة "كوسوفو برس" للأنباء.

ووعد شولتز بدعم كوسوفو فيما يتعلق بالتحرر من التأشيرات مع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، جاء كورتي بمبادرة كوسوفو للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن "حلف الناتو يجب أن يبقى في كوسوفو حتى تصبح كوسوفو جزءًا من الحلف".

يشار إلى أن مقاطعتي كوسوفو وميتوهيا المتمتعين بالحكم الذاتي أعلنتا استقلالهما من جانب واحد في فبراير عام 2008 عن جمهورية صربيا، وفي السنوات الأخيرة، وبدعم من الغرب، كانتا تحاولان بنشاط الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو والانتربول.