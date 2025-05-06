رومانيا تعين رئيس وزراء مؤقتا بعد هزيمة ائتلاف في انتخابات الرئاسة

عين الرئيس الروماني المؤقت إيلي بولوجان رئيس وزراء جديدا اليوم الثلاثاء، بعد يوم من استقالة مارسيل سيولاكو بعد إخفاق مرشح ائتلافه في الوصول لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

ووقع بولوجان مرسوما بتعيين القائم بأعمال وزير الداخلية كاتالين بريدويو المنتمي للحزب الوطني الليبرالي لتولي رئاسة الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة. ويمكن شغل المنصب المؤقت لمدة 45 يوما بحد أقصى، يحظى فيها المسؤول بسلطات تنفيذية محدودة.

ويأتي التعديل بعد حلول كرين أنتونيسكو مرشح الائتلاف في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأول الأحد، بفارق كبير عن صاحب المركز الأول، جورج سيميون القومي اليميني المتطرف، ونيكوسور دان عمدة بوخارست الإصلاحي الموالي للغرب.

وقال السياسي المخضرم بريدويو (56 عاما) بعد توليه المنصب اليوم إنه "يتعين أن تظل ديمقراطية قوية، ودولة تظل أهداف تنميتها متجذرة في القيم الاور أطلسية".