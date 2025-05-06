السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واستدعاء طاقم السفارة السودانية من أبوظبي.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء السودانية سونا.

وتأتي الخطوة بعد يوم من إسقاط محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات.

وفي تلك الدعوى، طالب السودان باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وبعد الحكم، رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفض الدعوى المقدمة من قبل السودان، استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

وقالت الإمارات بحسب وكالة الأنباء الرلاسمية، أمس الاثنين، إن هذا القرار يؤكد ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت: «لطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة، والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان».