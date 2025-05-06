الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى الصين في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، ليرد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا هذا الأسبوع لحضور الاحتفالات بمناسبة يوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس بوتين للصحفيين، إن الزيارة ستكون جزءا من "تقليد جيد" حيث يزور شي موسكو لحضور احتفالات هزيمة روسيا لألمانيا النازية في مايو 1945، ويسافر بوتين إلى الصين لحضور فعاليات الاحتفال بهزيمة الحلفاء لليابان.

وتابع أوشاكوف: "كان هذا هو الحال قبل 10 أعوام، في عام 2015، وسيكون الحال هذا العام أيضا".

وفي الثالث من سبتمبر، تستضيف بكين حدثا بمناسبة الذكرى الثمانين لإنهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تشير إليها الصين باسم "حرب المقاومة ضد العدوان الياباني".