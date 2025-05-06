شهدت منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عثور الأهالي على ربة منزل ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبجوارها طفلتها الصغرى على قيد الحياة.

وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، كان قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بوصول بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر حول عثور أهالي شارع الهشوسة في منطقة أبو الجود بالأقصر على جثمان ربة منزل تُدعى «م.م.ف»، تبلغ من العمر 24 عامًا - من قرية الحبيل بالبياضية وتسكن مع زوجها في منطقة أبو الجود - غارقة في دمائها وبها عدة طعنات في جسدها وبجوار طفلتها وسكين مطبخ.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها على الأرض ملقاة وغارقة في دمائها بجوار طفلتها الصغرى التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، وبجوارها سكين مطبخ.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أنه بسؤال الأهالي في البداية تبين أن عددًا منهم قام بالسؤال عليها اليوم فوجدها ملقاة على الأرض في حالتها السابقة الذكر، وتبين عدم وجود زوجها في ذلك الوقت، ويُجرى حاليًا تكثيف البحث عنه لسؤاله في ملابسات الجريمة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما تم إخطار الطبيب الشرعي للحضور وإعداد التقرير الطبي حول ملابسات الوفاة لمعرفة الأسباب التي أدت إليها.

كما باشر قسم شرطة الأقصر تحرياته لكشف ملابسات الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.