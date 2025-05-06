هجمات الدعم السريع على بنى تحتية في بورتسودان تثير صدمة وقلقا أمميا

أعربت الأمم المتحدة بالسودان، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تعرض البنية التحتية في مدينة بورتسودان لهجمات بطائرات مسيّرة، موضحة أن ذلك يؤدي إلى تعميق المعاناة والاحتياجات الإنسانية في السودان.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، إن قوات الدعم السريع هاجمت صباحا مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان (شرق).

فيما أفادت شركة كهرباء السودان بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة جراء قصف بمسيرة استهدفت محطة الكهرباء.

وتعليقا على ذلك، قالت منسقة الشئون الإنسانية كليمينتن نكوتيا سلامي في بيان: «أشعر بصدمة وقلق بالغين إزاء تكثيف هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في بورتسودان، المركز الإنساني الرئيسي في السودان»، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت: «صباح اليوم (الثلاثاء) أفادت تقارير أن هجمات الطائرات المسيرة استهدفت مطار بورتسودان الدولي وبنى تحتية أخرى، بما في ذلك منشأة لتخزين الوقود ومحول كهرباء، في بورتسودان».

وأوضح البيان أن الهجمات تؤدي إلى تعميق المعاناة والاحتياجات الإنسانية، فضلاً عن تفاقم التحديات اللوجستية والصعوبات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في توصيل المساعدات المطلوبة بشكل عاجل إلى بقية أنحاء البلاد.

وشددت المسئولة الأممية على أن مطار بورتسودان الدولي يعد شريان حياة للعمليات الإنسانية ونقطة الدخول الرئيسية إلى السودان لعمال الإغاثة والإمدادات الطبية وغيرها من مواد الإغاثة المنقذة للحياة.

وأكدت أن توفر الوقود في بورتسودان يعد أمرا بالغ الأهمية لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى المناطق الأكثر حاجةً للمساعدة في جميع أنحاء السودان.

وتابعت: «تضرر البنية التحتية الحيوية قد يُعطّل سلاسل التوريد ويرفع أسعار السلع الأساسية، ما يُفاقم المعاناة الإنسانية في ما يُعتبر بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم».

وشدد البيان على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتعكس إخفاقًا مستمرًا في الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والحذر.