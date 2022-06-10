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ارتفعت اسعار الاسمنت، بينما استقرت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، بالأسواق المحلية.

جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 18170 جنيها.

واستقر سعر طن السويس للصلب عند 18070 جنيها.

استقر سعر الطن حديد العشري عند 18000 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي مسجلا 18075 جنيها.

استقر حديد المصريين مسجلا 1870 جنيها.

وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيها.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 17850 جنيها.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18 ألف جنيه.

استقر حديد مصر ستيل ليسجل 18 ألف جنيه.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في بعض الشركات بما يتراوح بين 25 و50 جنيها، وجاءت الأسعار كما يلي:

ارتفع سعر الأسمنت المسلح 50 جنيها ليسجل 1240 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت النصر 40 جنيها ليسجل 1200 جنيها .

وارتفع سعر أسمنت لافارج 25 جنيها ليسجل 1205 جنيهات.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل 30 جنيها ليسجل 1200 جنيه.

وارتفع سعر أسمنت حلوان 25 جنيها ليسجل 1250 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 70 جنيها ليسجل 1250 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا مسجلا 1160 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة وتسليم أرض مصنع، ويضاف عليها تكلفة النقل والشحن وهامش ربح التاجر.