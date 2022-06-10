الكشف على 1345 مواطنا خلال قافلة طبية بدمياط ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة بقرية الميسري التابعة لمركز كفر سعد استمرت لمدة يومين، وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، لافتا إلى إنه تم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٤٥مواطنا، حيث تم تحويل ٢٧حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ٦ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٦٥٣ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لـ٣٦ حالة والسونار لـ١٩حالة.