مصطفى بكري مستنكرًا حملات التشويه ضد مؤسسات الدولة: موتوا بغيظكم

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لحملات ممنهجة تتضمن نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة سواء ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي أو مؤسسات الدولة مثل القضاء والشرطة.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة: «عندما أرى الحملة التي تتم على الرئيس السيسي أنا بقول -سبحان الله- ربنا يعينه في الصبر على الرزالات وعلى التفاهات والادعاءات وعلى الأكاذيب، وأي حد يقول كلمة حق في حقه ثاني يوم تشتغل عليه الحملات».

ووجه رسالة إلى الشامتين، قائلا: «موتوا بغيظكم.. نحن لن ننسى وقفة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الدولة المصرية، والله لو الناس كلها نسيت؛ أبدأ لن ننسى»، واصفا من يروجون لتلك الأكاذيب بالمغرضين والبعض الآخر لا يدركون ما آلت إليه البلاد من أوضاع مزرية قبل تحمله المسؤولية.

وناشد الشعب المصري؛ بتجنب سماع تلك الادعاءات والأكاذيب التي يروجها المغرضون لاستهداف مؤسسات الدولة، محذرًا مما آلت الأوضاع إليه في دول الجوار، قائلا: «هناك بلاد ذهبت ولم تعد وأخرى تبكي بدلا من الدموع دمًا، يتساءلون كيف فرطنا في بلادنا وتبترنا على النعمة واقتنعا بالأكاذيب، دفعوا ثمنها مئات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين وتقسيم دولهم، وتدخل أجنبي صارخ».

وجدد تحذيره للمواطنين بهذا الصدد قائلا: « أوعوا تسمعوا الأكاذيب والشائعات، فنحن لدينا كامل الثقة والإيمان بالوطن والقيادة السياسية، نقول في شيء اسمه فقه الأولويات نقول الضرائب متنفعش نتكلم ونراجع نفسنا؛ لكن لا نهدم، ولا نسمع كلام شوية عيال عارفين كويس تاريخهم وتلوثهم وعمالتهم، بلدنا لو كانت بتسمع كلام الأفاقين كانت ادمرت من زمان».