يفضل الكثير من الأشخاص تناول حليب الجاموس، وذلك لأنه يسهل عملية الهضم، ويحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يساعد على نمو الجسم، ولكن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ العديد من الناس في التساؤل حول الفرق بين لحم الجاموس والبقر، وأيهما أفضل.



ونشر موقع "ترو لوكل" مجموعة من الأسباب التي تجعلك تفضل لحم الجاموس عن الأبقار.



1. غني بالبروتين وقليل الدهون



يحتوي لحم الجاموس على نسبة عالية من البروتين ومحتوى أقل من الدهون، وعلى الرغم من أن الجاموس يشبه اللحم البقري الذي يتغذى على الأعشاب، إلا أنه يعد خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين مع تقليل تناول الدهون بشكل عام.



2. غني بأوميجا 3



تحتوي جميع اللحوم الحمراء على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ولكن الجاموس يحتوي على تركيز إجمالي أفضل للأحماض الدهنية.



3. غني بفيتامينات الحديد و ب



يعد الجاموس مصدرًا غنيًا بالحديد، وهو ما يعطيه لونه الأحمر الزاهي، وهو أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامينات ب الأساسية، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز مستويات الطاقة والذاكرة والمزاج.



4. المذاق الحلو



أكد عدد من الطهاة أن لحم الجاموس له طعم أكثر حلاوة من اللحم البقري التقليدي، حيث إنه يحتوي على القليل من الدهون، مما يجعله يوفر نكهة قوية لا توفرها لحوم البقر التقليدية.