أعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 900 بأسلحة الدفاع الجوي.

وقال حزب الله في بيان صدر عصر الاثنين، إنه أسقط مسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ، كانت تستهدف لشن اعتداءات على مناطق لبنانية.

وأضاف أنه تم استهداف المسيرة عند وصولها إلى دائرة النار بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها وتمت إصابتها إصابة مباشرة ومن ثم إسقاطها.‏

وكان جيش الاحتلال قد أكد إسقاط مسيرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان، وهي الخامسة منذ بدء الحرب.

جاء هذا التأكيد بعدما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، فشل محاولة اعتراض طائرتين مسيرتين في شمال الجولان ما أدى لانفجارهما واندلاع حريق في المكان.