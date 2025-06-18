أردوغان يؤكد استعداد تركيا لمواجهة أي تداعيات محتملة للهجمات الإسرائيلية على إيران

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لمواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية فيما يخص الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وقال خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تتابع عن كثب «هجمات إسرائيل الإرهابية» على إيران.

وأشار إلى أن جميع المؤسسات التركية بـ«حالة تأهب قصوى» تحسبا لتداعيات الهجمات الإسرائيلية المحتملة.

وذكر أن «تركيا أصبحت الآن دولة ذات بنية دفاعية متكاملة؛ تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية».

وفي سياق متصل، انتقد صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة.

ونوه أن «رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاوز منذ زمن طويل الظالم هتلر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها».

وشدد على أن «أنقرة تبذل كل ما في وسعها لوقف العدوان الوحشي على غزة وسوريا ولبنان واليمن وجارتها إيران».

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.