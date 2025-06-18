أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيراني

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وتسلم الرسالة وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، خلال اجتماعه اليوم، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر علي صالح آبادي.

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وقال وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي، إن المجلس جدد في بداية الاجتماع، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكد المجلس أن الهجوم الإسرائيلي، وما يمثله من تصعيد خطير، وسياسة عدوانية ممنهجة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وحذر المجلس من التداعيات الكارثية إقليميا ودوليا لهذا الهجوم، مُطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والحازم لوقفه، وخفض أشكال التصعيد كافة، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.