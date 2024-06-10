بلينكن يحث دول الشرق الأوسط على الضغط على حماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حكومات دول الشرق الأوسط على الضغط على حركة حماس لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة.

وقال بلينكن قبيل مغادرته مصر "رسالتي للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، اضغطوا على حماس لتوافق".

وأضاف: "إذا كنتم ترغبون في تخفيف المعاناة الرهيبة للفلسطينيين في غزة، اضغطوا على حماس لتوافق. إذا كنتم تريدون عودة الرهائن، اضغطوا على حماس لتوافق".

وتابع بلينكن إن دول المنطقة ودول العالم أيدت الخطة التي تتكون من ثلاث مراحل، "والطرف الوحيد الذي لم يوافق عليها هو حماس".

وقال بلينكن إن إسرائيل قبلت مقترح بايدن وكان لهم دور مهم في عرض المقترح.

إلا أنه لم تصدر موافقة علنية واضحة من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف بلينكن أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار "يفتح الطريق أمام أمن وهدوء وسلام أكثر استدامة في غزة، ولذلك من المهم أن نواصل العمل على خطط لليوم التالي".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، صباح اليوم، قادما على رأس وفد من باريس في زيارة لمصر في بداية جولة بالمنطقة.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الجمعة الماضي، إن الوزير بلينكن سيناقش خلال جولته، التي تشمل مصر وإسرائيل والأردن وقطر، ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وسيؤكد على أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة، والذي يكاد يكون مطابقًا للاقتراح الذي أيدته حماس الشهر الماضي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الجمعة قبل الماضي مقترحا من ثلاث مراحل يشمل وقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في القطاع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل وإدخال مساعدات للقطاع وإعماره

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع بلينكن، حيث أكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان نشره على موقع "فيسبوك"، بأن الجانبين استعرضا آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين على متانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا.