 الجيش الأمريكي: الحوثيون ألحقوا أضرارا بسفينتين في خليج عدن خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي: الحوثيون ألحقوا أضرارا بسفينتين في خليج عدن خلال 24 ساعة

وكالات
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 10:00 ص

قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، إن الحوثيين ألحقوا أضرارا بسفينتين تجاريتين خلال هجمات صاروخية في خليج عدن على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين قصفوا سفينة الحاويات تافيشي، التي ترفع علم ليبيريا ومملوكة لسويسرا، بصاروخ باليستي مضاد للسفن، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بالسفينة، لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت أن صاروخين أطلقهما الحوثيون أصابا السفينة نورديرني، وهي سفينة شحن مملوكة لألمانيا وترفع علم أنتيجوا وبربادوس، موضحة أن تلك السفينة تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم وواصلت السفينة رحلتها.

وكان الحوثيون قد قالوا في وقت سابق إنهم قصفوا السفينتين تافيشي ونورديرني، وأنهم أشعلوا النار في الأخيرة.


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