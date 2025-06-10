مباحثات إماراتية قطرية تتناول قضايا إقليمية ودولية

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جرى في قصر البحر بأبوظبي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتمنيات متبادلة بالتقدم والازدهار للبلدين، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ونقل المسئول القطري الذي وصل، الثلاثاء إلى أبو ظبي، تحيات أمير قطر تميم بن حمد إلى رئيس دولة الإمارات، الذي بادلها بتحيات مماثلة وتمنيات لقطر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وفي 4 مايو الماضي، زار أمير قطر تميم بن حمد الإمارات في زيارة أخوية، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوكالة حينها أن الأمير تميم بحث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.