الحرس الثوري الإيراني: عداؤنا مع إسرائيل لن ينتهي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الثلاثاء، أن عداء بلاده مع إسرائيل "لن ينتهي".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن سلامي قوله: "حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الملف النووي أو انتهت حرب غزة فإن عداءنا مع إسرائيل لن ينتهي، لأن هذه الحرب هي على الوجود والمعتقدات".

و أشار إلى أن "حربنا مع أمريكا هي حرب عقائدية ومعركة بين الظلم والعدل"، بحسب تعبيره.

وتابع: "موقف إيران ضد أمريكا وإسرائيل يختلف عن أي دولة أخرى".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن "القوى العظمى تعاني من نقاط ضعف وثغرات خطيرة"، مضيفا: "تُهزم القوى العظمى بجراحها؛ قوتها لا تُنجيها من الهزيمة. تُلحق الضرر بالطرف الآخر بقوتها، لكنها لا تستطيع منع جراحها".

يأتي ذلك فيما قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، الثلاثاء، إنه قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجموعة واسعة من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات النووية".