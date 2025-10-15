أوقاف مطروح تنظم ندوة توعوية حول خطورة التنمر

نظمت مديرية أوقاف مطروح ندوة دينية توعوية بعنوان: "خطورة التنمر وآثاره على الفرد والمجتمع"، بكلية الطب البيطري بجامعة مطروح، ضمن فعاليات بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور عميد الكلية ووكيلتها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال اللقاء، استعرض الشيخ حسن محمد عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، مفهوم التنمر باعتباره من أخطر السلوكيات التي تمس كرامة الإنسان، وتؤثر على صحته النفسية والاجتماعية، مؤكّدًا أنه سلوك عدواني مرفوض من الناحية الدينية والأخلاقية، مستندًا في ذلك إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ التي تحث على الاحترام والتراحم بين الناس، مشيرًا إلى أن غرس القيم والأخلاق يُعد الأساس لمنع انتشار هذه الظاهرة.

وشدّد على خطورة التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية، داعيًا الطلاب إلى تبني قيم الاحترام والتراحم، ونبذ جميع أشكال العنف داخل الحرم الجامعي وخارجه، مؤكدًا أن الالتزام بهذه القيم يُسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن يسوده التفاهم والتعاون.

وفي ختام اللقاء، أعرب عميد الكلية عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل وزارة الأوقاف في تنظيم هذه الفعاليات التوعوية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب.